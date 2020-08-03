Обстановка в Хабаровском крае 3 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 3 августа, в Хабаровске кратковременный дождь, ночью +15 +17, днем +22 +24, ветер северо- восточный 9-14 м/с, усиление ветра до 18 м/с. На юге края местами кратковременные дожди и ливни, ночью +16 +21, днем +23 +28, северо- восточный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди и ливни, ночью +13 +18, днем от +21ºС до +26ºС, ветер северный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +9 +14, днем +14 +19, ветер северо-восточный 3-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае зафиксировали в целом 7759 случаев заражения коронавирусом.