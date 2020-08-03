2020-08-02T15:18:59+03:00
Общество

Под Хабаровском откроют новую пожарную часть

Она будет находиться в селе Победа
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском откроют новую пожарную частьПод Хабаровском откроют новую пожарную частьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Победа Хабаровского района откроют новую пожарную часть. Огнеборцы, которые будут здесь служить, возьмут под охрану жилые дома и учреждения, расположенные в населенном пункте. Распоряжение о комплектовании подразделения подписал накануне врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Предполагается, что в новой части будут находиться 11 пожарных. Так как село находится далеко в тайге, огнеборцев решили снабдить специальными автомобилями и оборудованием. Специалисты обеспечат защиту почти для 700 местных жителей.

- Благодаря новой пожарной части расширят возможности краевых пожарных. К слову, сейчас в состав Противопожарной службы Хабаровского края входит 77 подразделений с общей численностью свыше двух тысяч человек, в работах задействуют почти 300 единиц основной и специальной техники, закупленной за счет средств краевого бюджета, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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