3 Авг. 2020 2020-08-03T02:36:31+03:00

Члены ОНК связывают это с тем, что он тотально изолирован от общества

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Члены ОНК Москвы в воскресенье, 2 августа, в очередной раз навестили Сергея Фургала в СИЗО. Ева Меркачева отмечает, что сбывшим губернатором Хабаровского края все в порядке - у него нет травм, никакие медицинские манипуляции с ним не проводили, но он очень грустен и подавлен. Это связано с тем, что он изолирован от общества тотально. К нему не доставляют письма и телеграммы, только посылки.

evamerkacheva Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подавлен

- На него оказывают давление тем, что полностью лишили общения со всеми. Все думают, что давление осуществляется, когда человека бьют, что-то с ним делают физически. Современные методы заключаются в психологическом давлении, когда человека лишают информации, когда он не знает, что происходит в стране, в мире, - рассказала Марина Литвина, коллега Евы Меркачевой.

Сергей Фургал поинтересовался у членов ОНК Москвы, как дела в его крае, как здесь его люди живут.

Напомним, семья Сергея Фургала собирает деньги на адвокатов. Уже отрыт счет, на который можно будет перечислить добровольное пожертвование.

ИСТОЧНИК KP.RU