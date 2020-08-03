2020-08-03T02:35:33+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 3 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость

Без горячей воды остались жильцы домов №№ 66 и 68 на улице Тургенева и №17 на улице Кубяка
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 3 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемостьОбстановка в Хабаровске 3 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемостьФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске, по состоянию на утро 3 августа, отключений холодной воды нет, а горячая вода отсутствует в домах №№ 66 и 68 на улице Тургенева и №17 на улице Кубяка. Одна из причин - повреждения на трассе.

- На сегодняшний день в городе не работают 60 лифтов. За минувшие сутки с городских улиц собрали и вывезли 64,8 кубометра мусора, случилось 22 дорожных аварии, один пожар и пять возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 656 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 6143 случая заражения коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в крае. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет сократить число новых пациентов, зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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