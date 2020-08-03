Обстановка в Хабаровске 3 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость
В Хабаровске, по состоянию на утро 3 августа, отключений холодной воды нет, а горячая вода отсутствует в домах №№ 66 и 68 на улице Тургенева и №17 на улице Кубяка. Одна из причин - повреждения на трассе.
- На сегодняшний день в городе не работают 60 лифтов. За минувшие сутки с городских улиц собрали и вывезли 64,8 кубометра мусора, случилось 22 дорожных аварии, один пожар и пять возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 656 раз, - рассказали в городской администрации.
По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 6143 случая заражения коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в крае. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет сократить число новых пациентов, зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU