3 Авг. 2020 2020-08-03T02:59:40+03:00

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Жительница ЕАО поверила в несуществующий кредит и лишилась денег. Неизвестные позвонили ей и сказали, что некто пытается на ее имя оформить заем в 110 тысяч рублей, а потом рассказал, что нужно сделать, чтобы прервать операцию.

- Сначала предложили сверить номер карты, потом связь прервалась. Снова позвонили уже с другого номера и поинтересовались, не приходила ли смс с кодом. Женщина увидела сообщение с кодом подтверждения, где было написано «никому не говорите код». Однако неизвестный убедил ее сообщить заветные цифры и якобы после этого на ее карту зачислят 110 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом аферисты звонили с разных номеров, а на телефон приходили смс «заявка на кредит принята к рассмотрению», «кредит одобрен», «кредит зачислен на карту в сумме 110 000 рублей и списан со счета». Общение закончилось на том, что женщине придет смс о блокировке карты.

Потерпевшая поняла, что оказалась жертвой мошенников и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU