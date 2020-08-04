4 Авг. 2020 2020-08-04T04:15:45+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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В южных и центральных районах Хабаровского края с 4 по 7 августа сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди различной интенсивности. В Хабаровске кратковременный дождь, ночью +13 +15, днем +18 +20, ветер северо- восточный 9-14 м/с. На юге края дожди, местами сильные, ночью +15 +20, днем +22 +27, северо- восточный 9-14 м/с. В центральных районах сильные дожди, ночью +8 +18, днем +12 +22, ветер северный 7-14 м/с. На севере края без осадков, ночью +5 +13, днем +12 +20, ветер северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, в регионе 7861 случай выявления коронавируса. Из них вылечившихся 5207.

ИСТОЧНИК KP.RU