2020-08-04T04:15:45+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода

В регионе по-прежнему дождливо
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаОбстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В южных и центральных районах Хабаровского края с 4 по 7 августа сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди различной интенсивности. В Хабаровске кратковременный дождь, ночью +13 +15, днем +18 +20, ветер северо- восточный 9-14 м/с. На юге края дожди, местами сильные, ночью +15 +20, днем +22 +27, северо- восточный 9-14 м/с. В центральных районах сильные дожди, ночью +8 +18, днем +12 +22, ветер северный 7-14 м/с. На севере края без осадков, ночью +5 +13, днем +12 +20, ветер северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, в регионе 7861 случай выявления коронавируса. Из них вылечившихся 5207.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане асфальтируют тротуары на улице Пионерской
Обстановка в Хабаровске 4 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы
В Хабаровске женщину обокрал приятель ее дочери
Уровень Амура у Хабаровска 4 августа 2020: ожидается подъем воды
Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы
Обстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Хабаровчанка с трудом, но по закону вернула брюки в магазин
В этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайн
В селах Хабаровского края установили площадку ГТО
Комсомольчанин незаконно сдал чужое жилье без ведома хозяйки
Хабаровчане выбрали для «Космопорта» лиловый рассвет на Венере
Погода на неделю в Хабаровском крае: 3-9 августа 2020 года будет дождливо
Больше тысячи хабаровчан пробежали на Всероссийском полумарафоне
В Хабаровском крае пропал член экипажа затопленного рыболовецкого судна
Хабаровские тепловые сети информируют о перекрытии дорог в связи с проведением ремонта теплотрассы
Хабаровский край проголосует за «Российское дерево 2020»
Долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске на стадии отделки и благоустройства
В Хабаровском крае прогнозируют дождевой паводок
Крадущего деньги со счетов жителей Алтая злоумышленника задержали в Биробиджане
Рудник «Молодежный» в Хабаровском крае обеспечен связью от Ростелекома
В Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам
Иномарка врезалась в фонарный столб в Хабаровске
На научные проекты в Хабаровском крае выделили гранты
В Хабаровске выбрали место для памятной доски Ким Чен Иру