2020-08-04T04:13:59+03:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска 4 августа 2020: ожидается подъем воды

В ближайшие дни уровень воды поднимется на 30-40 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура у Хабаровска 4 августа 2020: ожидается подъем водыУровень Амура у Хабаровска 4 августа 2020: ожидается подъем водыФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 4 августа 2020 года, 93 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров. Причина повышения уровня - обильные дожди, которые прошли накануне в регионе.

- В целом в регионе не зарегистрировали опасных гидрологических явлений. Отмечают интенсивные подъемы уровней воды на 40-96 см/сутки на реках Бурея, Тырма и Кур. На сегодняшний день затоплены поймы рек Бурея, Кур и Тунгуска на глубину 0,1-0,9 метра, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По оценкам специалистов, из-за дождей на реках будут проходить паводки с общим подъемом уровней воды на 0,3-0,8 метра. Не исключена вероятность выхода воды на пойму.

Жителей региона просят сохранять бдительность. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности при нахождении рядом с водоемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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