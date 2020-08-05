5 Авг. 2020 2020-08-04T14:30:09+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 5 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Ольга КИВА

В регионе по прежнему дождливо

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С 4 по 7 августа на территории южных и центральных районов края сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди различной интенсивности. Сегодня, 5 августа, в Хабаровске временами дождь, ночью +13 +15, днем +17 +20, ветер северо- восточный 9-14 м/с. На юге края дожди, местами сильные, ночью +13 +20, днем +20 +26, северо- восточный 9-14 м/с. В центральных районах местами дожди и ливни, ночью +8 +17, днем +13 +25, ветер северо- восточный 7-12 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью +5 +13, днем +12 +20, ветер северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае зарегистрировали 7961 случай заражения коронавирусом. Из них вылечившихся 5357.

ИСТОЧНИК KP.RU