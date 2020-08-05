2020-08-04T15:11:01+03:00
Общество

Сельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефон

Женщина решила от греха подальше вернуть гаджет законной владелице
Александр ШТААЛЬ
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Сельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефонСельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефонФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии полицейские получили сигнал о краже телефона. Со слов потерпевшей, гаджет находился на крыльце дома. Женщина оставила его там, когда пошла в огород. А когда вернулась, на прежнем месте телефона уже не было.

- Через некоторое время к ней пришла соседка, ничего не объясняя, отдала телефон и ушла. Во время разбирательств удалось установить, что за время, что заявительница была в огороде, к ней зашла знакомая. Последняя хотела попросить сигареты, не нашла хозяйку зато приметила телефон. Она решила забрать его себе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Знакомая планировала оставить гаджет себе, так как у самой нет сотового. Однако на телефон стали поступать звонки, она испугалась и вернула телефон владелице.

Жителям области настоятельно рекомендуют не оставлять вещи без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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