Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков»
Комсомольчанка Татьяна Помчалова получила грант на проект «Наследие предков». Она победила в грантовом конкурсе, проведенном в рамках образовательного форума «Территория смыслов». В качестве награды ей достались 360 тысяч рублей.
- Татьяна - руководитель движения «Волонтеры Победы». Ее проект направлен на изучение и популяризацию культуры и традиций русского народа. К слову, она была единственной представительницей от Хабаровского края на форуме, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.
Напомним, в 2020 году форум «Территория смыслов» принимает шесть тематических смен. Пока продолжают принимать заявки до 5 августа на смену «Вызовы образования», до 13 августа на смену «Служение Отечеству», до 21 августа на смену «Цифровая экономика». Заявки принимают на сайте в АИС «Молодежь России».
ИСТОЧНИК KP.RU