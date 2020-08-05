2020-08-05T02:18:09+03:00
Общество

Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков»

Она победила в грантовом конкурсе, проведенном в рамках образовательного форума «Территория смыслов»
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков» ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского краяКомсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков» ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края
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Комсомольчанка Татьяна Помчалова получила грант на проект «Наследие предков». Она победила в грантовом конкурсе, проведенном в рамках образовательного форума «Территория смыслов». В качестве награды ей достались 360 тысяч рублей.

- Татьяна - руководитель движения «Волонтеры Победы». Ее проект направлен на изучение и популяризацию культуры и традиций русского народа. К слову, она была единственной представительницей от Хабаровского края на форуме, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

Напомним, в 2020 году форум «Территория смыслов» принимает шесть тематических смен. Пока продолжают принимать заявки до 5 августа на смену «Вызовы образования», до 13 августа на смену «Служение Отечеству», до 21 августа на смену «Цифровая экономика». Заявки принимают на сайте в АИС «Молодежь России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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