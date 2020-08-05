2020-08-05T04:34:38+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

В Хабаровске и Хабаровском районе общее число выявленных заражений коронавирусом 6231
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Обстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работыОбстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работыФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске, по состоянию на 5 августа 2020 года, нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работает 101 лифт. За минувшие сутки в городе вывезли 67,6 кубометра мусора, случилось 383 дорожных аварии, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 678 раз.

- Сегодня в городе пройдут дорожные работы на улицах Нагорная, Южная, Большая - от улицы Демьяна Бедного до дома №4 улицы Большая, Тихоокеанская - от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на переулке Смены, проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок, - прокомментировали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 6231. Жителей краевой столицы убедительно просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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