Пассажир скончался в Хабаровске после аварии

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 4 августа, на улице Суворова столкнулись машины Lada Granta и Porsche Cayenne. По предварительной информации, первый автомобиль двигался по улице Суворова в сторону улицы Малиновского. В районе дома №31 на перекрестке улиц Суворова и Ворошилова, при повороте налево случилось столкновение с иномаркой. Пока основная версия произошедшего - водитель Lada Granta не уступил дорогу машине Porsche Cayenne, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

- В результате аварии водитель авто Lada Granta получил травмы, а пассажир, который находился в этой же машине, скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Врачи в это время проводили реанимационные мероприятия, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU