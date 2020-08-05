5 Авг. 2020 2020-08-05T04:26:53+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2020 года: За сутки выписали 28 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лечение получают 137 человек, у которых подтвержден COVID-19

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В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на сегодняшний день получают лечение 268 человек. Из них у 137 пациентов подтвержден диагноз COVID-19. За сутки по выздоровлению выписали 28 человек, госпитализировали четырех.

- В реанимационном отделении находится 16 пациентов. С подозрением на коронавирус на сегодняшний день пять человек. Также лечение получают 126 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали 16 человек с пневмонией, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 102 пациента, у которых подтвержден COVID-19. Из них 11 - это дети. Выписали по выздоровлению три человека.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, не забывайте про меры предосторожности - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку, дезинфицируйте поверхности, к которым чаще всего прикасаетесь.

ИСТОЧНИК KP.RU