2020-08-05T04:23:54+03:00
Общество

«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»

Состязание пройдет в два этапа
Александр ШТААЛЬ
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«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус» ФОТО: Ростелеком«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус» ФОТО: Ростелеком
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«Ростелеком» открывает регистрацию на всероссийские студенческие соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», сезон 2020. В этом году главной темой соревнований станет безопасность кредитно-финансовой сферы, а ключевым партнером выступит Банк России.

На первом этапе состязания пройдет онлайн-соревнование. Студентам будут решать задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга, благодаря которой результаты выполнения задач будут отображаться в онлайн-режиме.

На втором этапе студенты, набравшие максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар», дочерней компанией «Ростелекома», национального провайдера кибербезопасности. В итоге 50 финалистов попадут на уникальный двухнедельный курс по информационной безопасности в университете «Сириус» в городе Сочи. Образовательная программа разработана экспертами «Ростелеком-Солар» совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Как сообщил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, к реализации инициативы в области кибербезопасности и формированию кадрового потенциала подключились крупнейшие государственные организации и лучшие вузы России.

В прошлом году на «Кибервызов: новый уровень» зарегистрировалось более двух тысяч студентов из 269 городов России. В финал вышли 40 призеров, которые прошли образовательную программу по информационной безопасности в «Сириусе». Три студента из команды, одержавшей победу в финальном соревновании, проходят стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 28 августа включительно. Заявки могут подать студенты российских вузов 18-22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.

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