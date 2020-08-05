2020-08-05T05:38:41+03:00
Общество

Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае

В стенах центра новобранцы будут постигать азы работы огнеборца
Александр ШТААЛЬ
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Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском краеПервый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае. Проект реализовали на деньги Фонда президентских грантов. Идея принадлежит добровольцам пожарной охраны из района имени Лазо.

- В центре новобранцев будут обучать тушению различных видов природных пожаров, работе с мотопомпами, огнетушителями и другим оборудованием. Организуют курсы по технике безопасности, профилактике лесных пожаров, оказанию первой помощи и проведению отдельных видов аварийно-спасательных работ. Программа обучения рассчитана на 40 часов теоретических и практических занятий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что желающие обучаться смогут посещать центр бесплатно. На курсы зачисляют людей старше 18 лет при отсутствии ограничений по здоровью. Подробная информация о центре есть на сайте https://firevol.ru/. По окончании обучения слушатели получат именной сертификат установленного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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