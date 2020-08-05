2020-08-05T05:37:33+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопеда

Мужчину приговорили к лишению свободы
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопедаВ Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопедаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопеда. По предварительной информации, происшествие случилось в мае 2020 года. Фигурант, к слову, ранее судимый и отбывающий наказание в виде лишения свободы условно, проник в дровяник местной жительницы, где хранился мопед Honda Dio.

Осужденный плеснул на сиденье мопеда горючую жидкость, поджег его, убедился, что огонь устойчив и не погаснет, и покинул место преступления. Сделал он это из личных неприязненных отношений к сыну потерпевшей. При этом злодеяние свершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

- Потерпевшая оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Вину фигуранта на суде доказали. Мужчину признали виновным в поджоге и назначили ему в виде наказания лишение свободы на срок полтора года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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