В Хабаровске движение машин на переулке Трубном станет двусторонним к октябрю

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:32:31+03:00

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В Хабаровске движение машин на переулке Трубном станет двусторонним. Запустить его планируют до октября 2020 года. К слову, этот вопрос чаще всего поступал от горожан во время прямого эфира с мэром, который прошел вчера, 4 августа.

- Весной этого года встречался с жителями дома по переулку Молдавский, 4. Они рассказали, что из-за одностороннего движения по переулку Трубному, расположенному по соседству, их двор превратился в проезжую часть. Водители стали объезжать автомобильные пробки и сокращать свой путь именно через переулок Молдавский. После разговора с жильцами дома я принял решение возобновить на Трубном двустороннее движение, чтобы жители не беспокоились, что их двор превратился в проезжую часть, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас проводят разграничение земельного участка дворовой территории. Двустороннее движение запустят после ремонта переулка Трубный, где сейчас асфальтируют дорогу. Работу планируют закончить не позднее начала октября.

ИСТОЧНИК KP.RU