В вузах Хабаровского края прибавилось бюджетных мест

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:31:12+03:00

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В вузах Хабаровского края прибавилось 118 бюджетных мест. Их распределили по пяти высшим учебным заведениям края. Ранее контрольные цифры приема по программам высшего образования составляли 5178 мест.

- Дальневосточный медуниверситет получил 33 места на ординатуру, еще 41 место - это специалитет по программам «Лечебное дело» и «Стоматология». Также получили дополнительные бюджетные места ТОГУ, Хабаровский государственный институт культуры и Хабаровский государственный университет экономики и права, - рассказали в краевом минобразования.

Напомним, в крае продолжается приемная кампания, которая проходит в дистанционном режиме. Это вынужденная мера безопасности в связи с пандемией. На сегодняшний день абитуриенты подали уже 14 тысяч заявлений. Документы будут принимать до 18 августа. Ранее сообщалось о новых правилах проведения приемной кампании в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU