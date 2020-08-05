Страховые представители «СОГАЗ-Мед» поддерживают застрахованных в любой ситуации

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:30:16+03:00

Консультации уже получили больше восьми миллионов человек

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Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). За первые пять месяцев 2020 года в компании проконсультировали более 8,6 миллиона застрахованных.

До начала эпидемии страховые представители «СОГАЗ-Мед» проинформировали 4,8 миллиона граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Также консультации проводят в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Пример помощи страховых представителей «СОГАЗ-Мед» застрахованному в период возникновения новой коронавирусной инфекции - это случай, произошедший в Калининградской области. В контакт-центр филиала позвонил клиент и рассказал, что после госпитализации его матери с диагнозом COVID-19 у него появилась высокая температура. Вызванная скорая помощь оставила заболевшего дома под наблюдением участкового терапевта. Гражданин почувствовал себя хуже. Страховой представитель «СОГАЗ-Мед» оперативно связался с руководством Городской станции скорой медицинской помощи. В результате достигнутых договоренностей бригада скорой помощи доставила его для консультации в инфекционную больницу, затем пациент был госпитализирован.

Также в Краснодарский филиал «СОГАЗ-Мед» обратилась застрахованная, которая больше месяца пыталась попасть на прием к эндокринологу в поликлинику по месту прикрепления, имея при этом хроническое заболевание. На каждый звонок в регистратуру поликлиники застрахованная получала ответ, что данная поликлиника находится на карантине в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому принять ее не могут. Страховой представитель незамедлительно связался с представителем медицинской организации, и застрахованной была оказана должная медицинская помощь.

За консультацией в «СОГАЗ-Мед»нужно обращаться, если:

- нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

- у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;

- по иным вопросам в рамках ОМС.

Обращения, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, принимают круглосуточно по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.