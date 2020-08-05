2020-08-05T07:34:11+03:00
Общество

В Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное тело

Сообщение о возгорании поступило пожарным в ночь на 5 августа
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное телоВ Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное телоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре в горящей квартире нашли бездыханное тело. По предварительной информации, сообщение на пульт пожарно-спасательной городской службы поступило в ночь на 5 августа. Пожарный расчет отправился к жилому дому на улице Чехова.

- Прибывшие огнеборцы приступили к осмотру квартиры, где наблюдалось задымление. Однако очаг пожара был обнаружили в итоге у соседей. Дверь там никто не открывал, вскрывать ее пришлось с помощью шанцевого инструмента, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В помещении нашли тлеющие диван, корпусную деревянную мебель, входную дверь, полы. Открытого огня не было. Пожар удалось ликвидировать, а места тления и прогар деревянных полов полностью пролили водой. В квартире нашли мужчину без признаков жизни.

Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и обстоятельства происшествия. На месте также работают сотрудники следственных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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