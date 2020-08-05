2020-08-05T10:37:55+03:00
Общество

В Биробиджане подтопило участок дороги

Гидрологическую обстановку специалисты оценивают как сложную
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане подтопило участок дорогиВ Биробиджане подтопило участок дорогиФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане подтопило участок дороги перед мостом, который располагается на территории дачного поселка. Причина тому - проливные дожди, во власти которых сейчас регион. Гидрологи отмечают, что в городе уровень воды на реках областного центра продолжает расти.

- На сегодняшний день нет препятствий для проезда пассажирского транспорта. Дорогу не перемыло, разрушений на ней также нет, - отметили в городской администрации. - На подтопленном участке никаких ремонтных работ пока не проводили, но дачные маршруты работают в прежнем режиме.

В городе продолжается мониторинг гидрологической обстановки в дачном поселке Щукинка. Если гидрологическая обстановка ухудшится, то власти намерены решать вопрос о дальнейшей работе дачных маршрутов.

В период паводков горожан просят быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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