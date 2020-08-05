2020-08-05T10:36:47+03:00
Здоровье

В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы

В нем смогут принимать до 800 пациентов в год
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы ФОТО: региональный минздравВ Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы ФОТО: региональный минздрав
Изменить размер текста:

В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы. Работы на семиэтажном объекте продолжаются. Предполагается, что в год здесь смогут лечить до 800 пациентов на 86 фтизиотерапевтических и 44 хирургических койках.

- Корпус оснастят необходимым медицинским оборудованием. В планах использовать в лечении больных инновационные методы парентеральной химиотерапии туберкулеза и новые хирургические методы лечения этого заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Рабочие уже полностью построили каркас здания с перегородками, уложили перекрытия. На сегодняшний день идет монтаж окон, штукатурные работы, обустраивают отопление, планируют территорию. Полностью закончить строительство собираются к ноябрю 2020 года.

Напомним, строительство объекта оценивают в 1,4 миллиарда рублей. Из них 72 процента средств выделили из федерального бюджета, 28 процентов - из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди спровоцировали подъем уровней рек в Хабаровском крае
В ЕАО пострадали люди при обрушении моста
Музей Комсомольска победил в конкурсе «Общее дело»
В Хабаровском крае составили протоколы на организаторов митингов
На строительство дамбы в Комсомольске выделили больше трех миллиардов рублей
В Хабаровске проведут Кубок города по воркауту
Коноплю и мак нашли на приусадебном участке в ЕАО
В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы
В Биробиджане подтопило участок дороги
В Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное тело
В вузах Хабаровского края прибавилось бюджетных мест
Страховые представители «СОГАЗ-Мед» поддерживают застрахованных в любой ситуации
В Хабаровске движение машин на переулке Трубном станет двусторонним к октябрю
В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопеда
Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Хабаровске стали чаще болеть гонореей
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2020 года: за сутки выписали 28 человек
Пассажир скончался в Хабаровске после аварии
Обстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков»
Сельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефон
Обстановка в Хабаровском крае 5 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
В Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьми