5 Авг. 2020 2020-08-05T10:36:47+03:00

В нем смогут принимать до 800 пациентов в год

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В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы. Работы на семиэтажном объекте продолжаются. Предполагается, что в год здесь смогут лечить до 800 пациентов на 86 фтизиотерапевтических и 44 хирургических койках.

- Корпус оснастят необходимым медицинским оборудованием. В планах использовать в лечении больных инновационные методы парентеральной химиотерапии туберкулеза и новые хирургические методы лечения этого заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Рабочие уже полностью построили каркас здания с перегородками, уложили перекрытия. На сегодняшний день идет монтаж окон, штукатурные работы, обустраивают отопление, планируют территорию. Полностью закончить строительство собираются к ноябрю 2020 года.

Напомним, строительство объекта оценивают в 1,4 миллиарда рублей. Из них 72 процента средств выделили из федерального бюджета, 28 процентов - из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU