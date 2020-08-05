2020-08-05T09:00:30+03:00
Общество

Коноплю и мак нашли на приусадебном участке в ЕАО

Полицейские изъяли в общей сложности больше 350 кустов
Александр ШТААЛЬ
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Коноплю и мак нашли на приусадебном участке в ЕАОКоноплю и мак нашли на приусадебном участке в ЕАОФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коноплю и мак нашли на приусадебном участке в Еврейской автономии. По предварительной информации, наркосодержащие растения произрастали на участке жителя поселка Кульдур Облученского района. Во время осмотра территории полицейские нашли и изъяли 26 кустов конопли и 338 кустов мака.

- Нарушение выявили во время профилактичекой операции «Мак-2020». Владелец жилища дал признательные показания и объяснил, что весной посадил запрещенные растения для дальнейшего собственного употребления,- рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Изъятые растения по правилам передали на экспертизу. Когда получат заключение, будет принято решение о принятии процессуальных мер.

Жителям области напоминают, что за выращивание конопли и мака предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, будьте бдительны, не нарушайте закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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