В Хабаровске проведут Кубок города по воркауту Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проведут Кубок города по воркауту. Соревнования пройдут уже в сентябре. Ранее спортсмены должны были встретиться в августе, но мероприятие перенесли из-за пандемии. Однако высвободившееся время организаторы решили использовать с максимальной пользой - будут искать спонсоров.

- Пока ни одного соревнования в этом году не провели. В сентябре планируют провести масштабное событие, которое будет ярким и запоминающимся. Ожидается, что в нем будут участвовать от 20 до 30 спортсменов. Их поделят на категории «новички» и «профи». Формат проведения - фристайл, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по правилам каждый участник за отведенное время покажет судьям сложные элементы на турниках, комбинации из трюков. Также при выполнении упражнений надо будет не забывать про красоту и артистизм.