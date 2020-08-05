2020-08-05T10:33:55+03:00
Общество

На строительство дамбы в Комсомольске выделили больше трех миллиардов рублей

Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин, вице-премьер РФ
Александр ШТААЛЬ
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На строительство дамбы в Комсомольске выделили больше трех миллиардов рублейНа строительство дамбы в Комсомольске выделили больше трех миллиардов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре выделили больше трех миллиардов рублей. Гидросооружение защитит от большой воды поселки имени Менделеева и Победа, микрорайоны Парковый и Парус. Распоряжение о выделении средств из федерального бюджета подписал вице-премьер РФ Михаил Мишустин.

- В 2021 году регион получит около двух миллиардов 250 миллионов рублей. Деньги направят на продолжение строительства первого этапа инженерной защиты территории в Городе юности. Сооружение защитит от затопления одну тысячу 676 жилых домов и проживающих в них 10 тысяч 937 человек, - прокомментировали в министерстве природы Хабаровского края.

Еще один миллиард 70 миллионов Хабаровский край получит в 2022 году. Напомним, комплекс защитных гидротехнических сооружений в Комсомольске -на- Амуре возводят в три этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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