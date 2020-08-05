Музей Комсомольска победил в конкурсе «Общее дело»

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:27:28+03:00

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Краеведческий музей Комсомольска -на- Амуре победил в конкурсе «Общее дело». Творческое состязание проводил фонд Владимира Потанина. На суд жюри музейные работники представили проект «Страницы легендарной стройки».

- Авторы инициативы собираются создать новый сайт, посвященный первым годам строительства Города юности. На этом информационном ресурсе разместят материалы о подвиге первых строителей города из фондов музея, коллекцию подшивок городской газеты «Сталинский Комсомольск» 1933-1937 годов, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

При этом авторы проекты выделили особенность нового информационного ресурса - все желающие комсомольчане смогут добавлять на него информацию о своих родственниках, принимавших в былые времена участие в строительстве города.

ИСТОЧНИК KP.RU