2020-08-05T10:26:27+03:00
Общество

Дожди спровоцировали подъем уровней рек в Хабаровском крае

Дополнительные подъемы ожидаются на реках Кур и Урми Хабаровского района
Александр ШТААЛЬ
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Дожди спровоцировали подъем уровней рек в Хабаровском краеДожди спровоцировали подъем уровней рек в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На реках Кур и Урми Хабаровского района ожидаются дополнительные подъемы воды. Такой прогноз дали гидрологи на 6-8 августа. Подъемы уровни воды спровоцировали дожди, которые продолжают идти на территории края.

- На сегодняшний день уровень воды в реке Урми у населенного пункта Кукан на отметке 777 см. При этом 6-7 августа 2020 года он может достигнуть отметок 820-850 см. Отметка неблагоприятного явления для данного села составляет 850 см, опасного – 950 см, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень воды в реке Кур у населенного пункта Новокуровка 6-8 августа может достигнуть отметки в 620-670 см, при отметке неблагоприятного явления 650 см, опасного – 740 см.

В связи с паводками в зоне подтопления могут оказаться находящиеся вблизи водоемов жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия, участки межпоселковых и внутрипоселковых дорог населенных пунктов Улика-Национальное, Победа, Пасека, Наумовка, Догордон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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