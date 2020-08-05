В ЕАО пострадали люди при обрушении моста

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:05:14+03:00

Сообщается, что что происшествие случилось во время боевых учений

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В Еврейской автономии обвалился мост. По предварительной информации это была понтонная конструкция, которая находилась в районе боевых учений в поселке Тельмана Смидовичского района.

Как сообщил информированный источник, пока информации о погибших нет, пострадали 18 человек. По неуточненным данным, их доставили в Хабаровский госпиталь. Отметим, что речь идет не о мосте через реку Амур. Данный объект цел и невредим, функционирует в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU