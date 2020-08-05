2020-08-05T11:05:14+03:00
Общество

В ЕАО пострадали люди при обрушении моста

Сообщается, что что происшествие случилось во время боевых учений
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО пострадали люди при обрушении мостаВ ЕАО пострадали люди при обрушении мостаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии обвалился мост. По предварительной информации это была понтонная конструкция, которая находилась в районе боевых учений в поселке Тельмана Смидовичского района.

Как сообщил информированный источник, пока информации о погибших нет, пострадали 18 человек. По неуточненным данным, их доставили в Хабаровский госпиталь. Отметим, что речь идет не о мосте через реку Амур. Данный объект цел и невредим, функционирует в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди спровоцировали подъем уровней рек в Хабаровском крае
В ЕАО пострадали люди при обрушении моста
Музей Комсомольска победил в конкурсе «Общее дело»
В Хабаровском крае составили протоколы на организаторов митингов
На строительство дамбы в Комсомольске выделили больше трех миллиардов рублей
В Хабаровске проведут Кубок города по воркауту
Коноплю и мак нашли на приусадебном участке в ЕАО
В Хабаровске до ноября построят палатный корпус туберкулезной больницы
В Биробиджане подтопило участок дороги
В Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное тело
В вузах Хабаровского края прибавилось бюджетных мест
Страховые представители «СОГАЗ-Мед» поддерживают застрахованных в любой ситуации
В Хабаровске движение машин на переулке Трубном станет двусторонним к октябрю
В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопеда
Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Хабаровске стали чаще болеть гонореей
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2020 года: за сутки выписали 28 человек
Пассажир скончался в Хабаровске после аварии
Обстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков»
Сельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефон
Обстановка в Хабаровском крае 5 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
В Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьми