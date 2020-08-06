Обстановка в Хабаровском крае 6 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В период с 4 по 7 августа в южных и центральных районах края сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности. Сегодня, 6 августа, в Хабаровске небольшой дождь, ночью +13 +15, днем +17 +19, ветер северо- восточный 9-14 м/с. На юге края местами дожди и ливни, ночью +13 +18, днем +18 +23, северо- восточный 7-12 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, ночью +8 +17, днем +13 +21, ветер северо- восточный 5-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +6 +13, днем +13 +20, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае зафиксировали 8058 случаев заражения коронавирусом.