Бойцы в ЕАО не дали условному врагу добраться до командного пункта Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Бойцы в ЕАО не дали условному врагу добраться до командного пункта. Поставленную задачу выполнили в рамках учений, которые прошли на территории полигона «Биджан». В тренировке задействовали бойцов подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Восточного военного округа.

- По легенде, противник хотел уничтожить командный пункт мотострелкового соединения. Для этого применил управляемые ракеты и высокоточные снаряды. Для наведения на цель и корректировки огня он также задействовал силы диверсионных групп с радиосредствами, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

В учениях задействовали новейшие комплексы «Ртуть-БМ» и другие комплексы из состава недавно поступившего специального оборудования «Борисоглебск-2». Военные смогли создать защитный купол над охраняемым участком местности, а с помощью комплекса «Борисоглебск-2» санировали и подавляли работы радиосредств, определяли место нахождения диверсионных групп и групп корректировщиков условного противника.