Под Хабаровском ввели режим ЧС по африканской чуме свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под Хабаровском ввели режим ЧС по африканской чуме свиней. Поводом для такого решения стал выявленный случай заболевания животного в селе Бычиха. Напомним, африканская чума свиней (АЧС) - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Здоровые особи заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма, воду, машины, загрязненные выделениями больных животных.

- Владельцам свиней напоминают, что среди симптомов заболевания высокая температура тела, учащенное дыхание, покраснения кожи. Возможен понос с примесью крови, кашель, носовое кровотечение, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Владельцев животных убедительно просят содержать свиней в закрытых помещениях, чистить и дезинфицировать места, где содержатся животные, не кормить свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки. При появлении симптомов заболевания обратитесь в государственную ветеринарную службу.