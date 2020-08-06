Обстановка в Хабаровске 6 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 6 августа 2020 года, в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работают 100 лифтов. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 70,2 кубометра мусора, случилось 33 дорожных аварии, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 623 раза.

- Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Нагорной, Южной, Большой от улицы Демьяна Бедного до дома №4 на Большой; на Тихоокеанской от улицы Руднева до улицы Трехгорной, а также на переулке Смены, на проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число заражений коронавирусом составило 6300. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.