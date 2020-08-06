В Хабаровском крае переназначили министра имущественных отношений ФОТО: Министерство имущественных отношений Хабаровского края

В Хабаровском крае переназначили министра имущественных отношений. Министерство по-прежнему возглавляет Марина Костина. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Дегтярев, о чем и сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Для справки: Марина Ивановна Костина родилась в 1967 году в селе Петровка Московского района Киргизской ССР. Диплом об окончании Хабаровского института народного хозяйства получила в 1990 году по специальности «Экономист». В 2018 году обучалась в РАНХиГС при президенте РФ по программе «Развитие региональных управленческих команд». В 2000 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права.

Марина Костина работала в банковских структурах и крупнейших российских компаниях, в правительстве края трудится с 2017 года. Сначала была заместителем министра строительства региона, должность министра инвестиционного развития и предпринимательства края занимала с июля 2019 года, а с февраля 2020 года работает в должности министра имущественных отношений края.