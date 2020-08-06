В Хабаровске 6-7 августа изменят маршрут трамвая №1 Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске 6-7 августа изменят маршрут трамвая №1. Корректировки вводят в связи с работами по установке опор и монтажу контактной сети. Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации.

- На время планируемых работ трамваи будут следовать по маршруту «Железнодорожный вокзал - Депо-1», - прокомментировали в городской администрации.

Горожан убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу в указанный период. Напомним, ранее этот же маршрут также корректировали 6 и 9 июля. Причина та же - установка опор и монтаж контактной сети, работы выполняют специалисты МУП «ГЭТ».