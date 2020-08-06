Социальными картами в Хабаровске можно рассчитаться в автобусах №№ 17, 88, 10, 24, 40 и 56 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальными транспортными картами в Хабаровске можно рассчитаться в автобусах, следующих по маршрутам №№ 17, 88, 10, 24, 40 и 56. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

- В списке перевозчиков, которые принимают оплату по социальным транспортным картам, теперь индивидуальный предприниматель Елена Владимировна Шадуя, - прокомментировали в региональном министерстве.

Напомним, социальная транспортная карта - это новый электронный проездной документ для льготников. Она заработала в Хабаровске и Хабаровском районе с 1 июня 2019 года, в Комсомольске-на-Амуре и остальных муниципальных районах края с 1 октября 2019 года. По задумке авторов инициативы, расплачиваться ей можно на всех видах транспорта - как в городском, так и пригородном, независимо от формы собственности. В том числе на железнодорожном и водном.

Право на социальную карту имеют как федеральные, так и региональные льготники.