В ЕАО после стихии восстанавливают сорванные крыши с домов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Еврейская автономия последнюю неделю находится во власти непогоды. Неприятные последствия стихии на сегодняшний день приходится наблюдать на территории поселка Теплоозерск Облученского района. Там из-за сильного ветра сорвало крыши с домов, повалило деревья.

- Сейчас в поселке работают спасатели профессионального поисково-спасательного подразделения ЕАО. Местные жители рассказывают, что ветер ломал довольно крупные стволы, которые падали на дома, дороги и дворовые территории. Спасатели расчищают территории от завалов, пилят и убирают поваленные деревья на территории детского сада, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В первую очередь расчищают социально значимые объекты, потом займутся работой на остальной территории поселка. Жителям напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».