В Хабаровском крае подозреваемый в убийстве рассказал жуткие подробности злодеяния Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае местного жителя обвиняют в убийстве мужчины. По предварительной информации, останки 47-летнего потерпевшего нашли в июле 2020 года после тушения заброшенного строительного вагончика. Сооружение в городе Советская Гавань. В ходе осмотра места происшествия выяснили, что входная дверь вагончика была заблокирована снаружи при помощи топора.

- Вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Он признался, что поссорился с потерпевшим, вышел из вагончика, заблокировал дверь топором и поджег. Потерпевший не смог покинуть опасное место и погиб, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На время разбирательств подозреваемого заключили под стражу. Пока следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.