В УФСИН предлагают лавки и остановки для улиц Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В УФСИН России по Хабаровскому краю вышли на мэрию Хабаровска с предложением изготовить лавки и остановки для улиц краевой столицы. Продукцию изготовят осужденные. К слову, на сегодняшний день учреждения уголовно-исполнительной системы Хабаровского края располагают необходимыми мощностями. При этом стоимость продукции, сделанной руками заключенных, зачастую ниже, чем у других производителей.

- В УФСИН уже выполняют заказы из Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Совгавани. Работа идет оперативно. Напомним, производство защитных костюмов для специалистов, работающих в обсерваторах, организовали буквально за несколько дней, - рассказали в городской администрации.

Мэрия со своей стороны пообещала рассмотреть предложение. Специалисты намерены изучить вопрос стоимости и другие моменты. Однако уже на этом этапе отметили, что если сотрудничество состоится, то не придется долго ждать поставок продукции.