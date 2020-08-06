Мамы-декретницы в Хабаровском крае бесплатно освоили новые профессии

Мамы-декретницы в Хабаровском крае освоили бесплатно профессии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мамы-декретницы в Хабаровском крае освоили бесплатно новые профессии. Обучение прошло около 400 женщин. Это стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

- Обучение могут пройти женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и неработающие мамы, воспитывающие детей в возрасте до шести лет, - прокомментировали в комитете по труду и занятости правительства края. - При этом неработающим женщинам на время прохождения обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей.

В программе переподготовки участвуют жительницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также муниципальных районов. Те, кто живут в отдаленных районах, обучаются дистанционно. Чаще всего мамы выбирают для обучения профессии бухгалтера, воспитателя, парикмахера, повара, кондитера, специалиста по закупкам, специалиста по управлению персоналом.