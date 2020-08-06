Автолюбителя в ЕАО остановили для проверки документов и нашли у него марихуану Фото: Иван ВИСЛОВ

В Еврейской автономии у автомобилиста нашли пакет с растительной массой. Все бы ничего, но у содержимого пакета был специфический запах. Траву решили отправить на экспертизу.

Мужчина ехал по автомобильной дороге Бирофельд - Алексеевка. Изначально у него хотели проверить документы. Однако находка поставила водителя в сложное положение.

- Экспертиза показала, что изъятая растительная масса является марихуаной общим весом 163,6 грамма. Мужчина признался, что сорвал коноплю вблизи села Алексеевка, положил ее в пакет и собирался изготовить из нее наркотические средства для собственного употребления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

К слову, ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Мужчина рискует лишиться свободы на срок от трех до 10 лет.