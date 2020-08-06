При обрушении моста в ЕАО пострадали 17 военнослужащих Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Еврейской автономии обрушился понтонный мост. По предварительной информации, случилось это в поселке Тельмана накануне, 5 августа, во время тактико-специальных учений войск материально-технического обеспечения. Известно, что во время происшествия пострадали 17 человек.

- В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в Главном военном следственном управлении СК России.

Известно, что днем 5 августа 2020 года возводили комбинированный мостовой железнодорожный переход через реку Амур. Во время работ случилось продольное смещение и складывание пролетов эстакады. По окончании проверки примут законное процессуальное решение.