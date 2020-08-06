Сбербанк и Дальневосточный институт управления РАНХиГС начнут сотрудничать в сфере образовательного кредитования Фото: Евгения ГУСЕВА

Сбербанк и Дальневосточный институт управления РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образовательного кредитования. Подразумевается совместная работа банка и вуза по образовательному кредиту с государственной поддержкой.

Теперь абитуриенты и их родители смогут получить кредит на образование в Сбербанке и существенно сэкономить: государство частично компенсирует проценты по кредиту, а вуз предоставит дисконт на обучение.

Кроме того, с 28 июля по 14 августа в трех офисах Сбербанка в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре (Хабаровск, улица Тихоокеанская, 191 А; Хабаровск, улица Краснореченская, 44, Г; Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, 25) открыты окна приема будущих студентов и их родителей.

В них можно получить консультацию от представителей института по всем вопросам, связанным с программами обучения, проживанием в общежитии и внеурочной студенческой деятельностью. Там же абитуриенты смогут отсканировать документы, подать их в вуз в режиме онлайн, оплатить обучение и оформить образовательный кредит.

Как отметила Татьяна Плескачева, заместитель управляющего Хабаровским отделением ПАО Сбербанк, совместная работа с РАНХиГС даст возможность многим ребятам осуществить свою мечту, получить достойное образование и в дальнейшем реализовать все свои профессиональные устремления.