В Хабаровске закупили вещи для детей по акции «Помоги собраться в школу» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске закупили вещи для детей по акции «Помоги собраться в школу». Общими усилиями горожане собрали больше двух с половиной миллионов рублей. Деньги направили на закупку вещей и канцелярских товаров. Их передадут ребятам из семей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

- Благодаря акции первоклассники не будут чувствовать себя ущемленными на фоне одноклассников из-за разных финансовых возможностей их родителей. Одни участники акции помогали материально, другие делали пожертвования в виде школьных принадлежностей, одежды, обуви, - рассказали в городской администрации.

Вещи от горожан принимают в будние дни с 9:00 до 18:00 в муниципальных «Центрах работы с населением», расположенных во всех районах города. Адреса и телефоны опубликованы на сайте мэрии. Там же есть реквизиты для перечисления денежных пожертвований. Напомним, акция продлится до 1 октября.