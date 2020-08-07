Обстановка в Хабаровске 7 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы Фото: Администрация Хабаровска

По состоянию на утро 7 августа в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. В городе не работают 100 лифтов. За минувшие сутки в городе собрали и вывезли с улиц 63,5 кубометра мусора, случилась 21 дорожная авария, эвакуировали 16 неправильно припаркованных автомобилей. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 686 раз.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Нагорная, Южная, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 улицы Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на переулке Смены, проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать информацию при планировании маршрутов, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава на утро 7 августа, в краевой столице и Хабаровском районе общее число заражений коронавирусом достигло 6311.