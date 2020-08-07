Мужчину в Хабаровском крае осудили за драку в изоляторе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину в Хабаровском крае осудили за драку в изоляторе. Из материалов дела следует, что фигурант оказал активное сопротивление полицейскому, который потребовал показать содержимое карманов. К слову, это стандартная процедура для тех, кто находился в изоляторе временного содержания. Там же в момент драки находился под стражей и теперь уже осужденный.

- Мужчину судили за применение насилия в отношении сотрудника изолятора. На суде установили, что 26-летний ранее осужденный за имущественные преступления гражданин не выполнил законные требования о предъявлении к досмотру содержимого карманов. Он оказал активное сопротивление, которое закончилось для полицейского переломом ребра, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В качестве наказания мужчине назначили лишение свободы на срок в семь лет. Отбывать его фигурант будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.