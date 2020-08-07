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Жительница ЕАО невольно оформила кредит для мошенников

Женщина не сразу поняла, что действует по указке аферистов
Александр ШтаальАлександрШтааль
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Жительница ЕАО невольно оформила кредит для мошенников

Жительница ЕАО невольно оформила кредит для мошенников

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница ЕАО невольно оформила кредит для мошенников. Началось все с того, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что некто пытается оформить на ее имя кредит. Женщина ответила, что она никаких кредитов не оформляла.

- Тогда мнимый сотрудник банка переключил ее на своею «коллегу», которая в свою очередь якобы пыталась помочь женщине прервать операцию. Девушка сообщила, что существует две ячейки. Поэтому после оформления кредита биробиджанка должна снять деньги и через банкомат положить их на указанные номера телефонов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Женщина выполнила инструкции мошенников и в итоге лишилась 120 тысяч рублей. Об этом она сообщила в полицию. По данному факту сейчас возбудили и расследуют уголовное дело.

Жителям области напоминают, что сотрудники банка не звонят своим клиентам и не сообщают, что с карты списаны деньги. При поступлении подобных звонков прервите разговор и перезвоните на горячую линию банка.

Криминал