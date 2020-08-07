Сельские библиотеки обновят в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельские библиотеки обновят в Хабаровском крае. Модернизируют межпоселенческую библиотеку Нанайского района и библиотеку семейного чтения поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском и имени Лазо районах. Работу выполнят в 2021 году.

- В рамках обновления изменят дизайн помещений, обустроят комфортные зоны для работы и досуга пользователей разного возраста. Также поставят в помещениях современную мебель, компьютерное, офисное и звуковое оборудование, оборудование для игровых комнат и клубов по интересам. Обновят и библиотечные фонды, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим также, что межпоселенческая центральная библиотека Нанайского района продолжит развивать свою деятельность в качестве центра сохранения традиционной нанайской культуры. В целом на модернизацию библиотек в Хабаровском крае в 2021 году направят 15 миллионов рублей из федеральной казны.