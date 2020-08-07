Дольщики дома на Алексеевской в Хабаровске посетили стройку Фото: Администрация Хабаровска

Дольщики дома на Алексеевской в Хабаровске посетили стройку. Перед ними отчитался представитель застройщика. Он сообщил, что в первом и втором подъездах полы залиты, стены зашпаклеваны и готовы к предчистовой отделке и поклейке обоев. В третьем и четвертом подъездах дома полы только заливают, стены уже оштукатурены, вскоре начнется их шпаклевка.

- На объект завезли сантехнику и газовые плиты. До 12 августа собираются закончить благоустройство двора. На территории появятся детская площадка, скамейки и поле для игры в баскетбол, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дольщики осмотрели каждый подъезд и квартиры, проверили, есть ли грибок на стенах, какую именно плитку кладут строители в санузлах, прикинули, как будут расставлять мебель и где сделают гардероб. Люди признались, что уже купили все необходимое для новоселья.