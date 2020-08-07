На сайте Законодательной думы Хабаровского края собрана вся информация о способах решения «квартирного вопроса»

Мечта о новой квартире вполне может стать реальностью, если воспользоваться поддержкой от государства и края Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Граждане России могут воспользоваться различными мерами поддержки при решении жилищных проблем. Однако не все осведомлены о своих правах. Поэтому постоянный комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК обобщил информацию и вложил ее в открытом доступе на сайте краевого парламента.

В разделе «Закон, понятный населению» есть инфографика, которая включает сведения об ипотечных программах с госучастием («Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Ипотека по 6,5%»), краевые меры поддержки, рассказывает о жилищно-строительных кооперативах, поддержке молодых семей, детей-сирот, программах по переселению из аварийного жилья.

В инфографике подробно разъясняется, какие категории граждан могут претендовать на ту или иную меру поддержки. Справочный материал доступен по ссылке на сайте Законодательной думы края.