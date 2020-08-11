Обстановка в Хабаровске 11 августа 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 11 августа 2020 года, в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работают 100 лифтов. За минувшие сутки в краевой столице с улиц собрали и вывезли 82,5 кубометра мусора, случилось 24 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь вызывали 730 раз.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах: Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Краснореченская, Нагорная, Южная, Радищева, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 по улице Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на проезде от Демьяна Бедного до Лазо и на переулке Трубный. Водителей и пешеходов просят планировать свои маршруты с учетом этой информации, - прокомментировали в городской администрации.

Согласно информации регионального минздрава, в Хабаровске общее число заражений коронавирусом составляет 6219 человек. За последние сутки выявили 76 новых случаев заболевания.

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